Пожар в Иркутской области уничтожил более 200 домов и хозпостроек
Более 200 домов и хозяйственных построек уничтожены в результате пожара в Иркутской области, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
В МЧС Иркутской области сообщили, что накануне в регионе действовало 29 пожаров, четыре из которых были крупными, а семь – ландшафтными. Сейчас эти пожары потушены, добавили в ведомстве.
Также был локализован пожар в садоводствах, расположенных на 34 километре федеральной трассы. В региональном МЧС добавили, что при пожарах в СНТ «Алюминщик» и «Локомотив» погибли два человека, в СНТ «Убские дачи» пострадала женщина 1995 года рождения.
Накануне губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в регионе ввели режим ЧС регионального значения, отмечает RT.
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