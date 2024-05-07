Пожар в Иркутской области уничтожил более 200 домов и хозпостроек

В МЧС Иркутской области сообщили, что накануне в регионе действовало 29 пожаров, четыре из которых были крупными, а семь – ландшафтными. Сейчас эти пожары потушены, добавили в ведомстве.

Также был локализован пожар в садоводствах, расположенных на 34 километре федеральной трассы. В региональном МЧС добавили, что при пожарах в СНТ «Алюминщик» и «Локомотив» погибли два человека, в СНТ «Убские дачи» пострадала женщина 1995 года рождения.

Накануне губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в регионе ввели режим ЧС регионального значения, отмечает RT.

