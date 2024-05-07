На Курилах жители ощутили землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло во вторник в акватории Тихого океана у Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Сахалинской области.
«В 17:08 (09:08 мск) 7 мая зарегистрировано землетрясение в акватории Тихого океана, в 28 км южнее села Крабозаводское. Магнитуда сейсмособытия составила 4,4, глубина — 40 км», — заявили специалисты.
Толчки до трех баллов ощутили в селах Малокурильское и Крабозаводское Южно-Курильского городского округа на острове Шикотан. Власти обследуют жилой фонд, объекты ЖКХ, социально значимые и потенциально опасные объекты. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее землетрясения магнитудой 3,2 и 3,4 зафиксировали близ западного и восточного побережья Сахалина, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru