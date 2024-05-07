Следовавший с Украины сухогруз Alexis сел на мель в проливе Босфор

Сухогруз Alexis сел на мель в проливе Босфор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление береговой охраны Турции.

Отмечается, что 229-метровое судно, следовавшего с Украины в Египет, из-за отказа двигателя село на мель близ района Хайдарпаша. К сухогрузу направили буксиры береговой охраны.

«Движение судов временно приостановлено в обоих направлениях», — указали в управлении.

Ранее движение через Босфорский пролив приостановили из-за поломки рулевого устройства грузового судна Brabus под флагом Камеруна в районе северного входа в акваторию, напоминает RT.

