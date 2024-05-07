Следовавший с Украины сухогруз Alexis сел на мель в проливе Босфор
Сухогруз Alexis сел на мель в проливе Босфор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление береговой охраны Турции.
Отмечается, что 229-метровое судно, следовавшего с Украины в Египет, из-за отказа двигателя село на мель близ района Хайдарпаша. К сухогрузу направили буксиры береговой охраны.
«Движение судов временно приостановлено в обоих направлениях», — указали в управлении.
Ранее движение через Босфорский пролив приостановили из-за поломки рулевого устройства грузового судна Brabus под флагом Камеруна в районе северного входа в акваторию, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Израиль заявил о начале точечной операции в районе Рафаха
- Следовавший с Украины сухогруз Alexis сел на мель в проливе Босфор
- Главу Минтранса Башкирии Клебанова задержали за получение взятки
- СМИ: В Госдуме захотели замораживать выплаты авторам-иноагентам на спецсчетах
- Во Владивостоке американского военного арестовали за кражу
- Китай успешно осуществил первый запуск ракеты «Чанчжэн-6C»
- СМИ: Основанная Пригожиным группа «Конкорд» продала фабрику-кухню под Петербургом
- Володин: Путин спас Россию
- СМИ: Хакеры взломали базу Минобороны Британии с данными военных
- Водитель автобуса проехал на красный и сбил ребенка в Комсомольске-на-Амуре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru