Тишковец заявил о рекордных ливнях в Москве и вероятности смерчей в области 20 июня

Рекордные ливни ожидаются в Москве 20 июня, днем выпадет до 34-36 мм осадков, что составляет почти половину всей месячной нормы осадков (47%). Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

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По его словам, может быть побит суточный рекорд осадков для 20 июня, который держится в Москве с 2015 года (31,7 мм). Синоптик отметил, что такой ливень может привести к подтоплениям.

Кроме того, дождь будет сопровождаться грозами, градом и ветром порывами до штормовых 17-22 метров в секунду, указал он. Синоптик предупредил, что возможны падения деревьев и повреждения кровли крыш.

Тишковец подчеркнул, что на юге, юго-востоке и востоке Подмосковья велика вероятность появления смерчей.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с НСН рассказал, какие регионы России подвержены возникновению смерчей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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