Синоптик Позднякова заявила о редких «тропических ночах» в Москве
17 июня 202412:56
Редкие для середины июня «тропические ночи» наблюдаются в Москве. Об этом заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова.
Как отметила синоптик, прошедшая ночь в городе выдалась очень теплой, температура воздуха составила более плюс 16,6 градусов. Ближайшей ночью ожидается 17-19 градусов тепла. При этом средняя ночная температура июня в столице — всего плюс 11,5 градуса.
«Такие "тропические ночи" в середине июня явление довольно редкое и случаются раз в семь-восемь лет», — написала Позднякова в своем Telegram-канале.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru