Синоптик Позднякова заявила о редких «тропических ночах» в Москве

Как отметила синоптик, прошедшая ночь в городе выдалась очень теплой, температура воздуха составила более плюс 16,6 градусов. Ближайшей ночью ожидается 17-19 градусов тепла. При этом средняя ночная температура июня в столице — всего плюс 11,5 градуса.

«Такие "тропические ночи" в середине июня явление довольно редкое и случаются раз в семь-восемь лет», — написала Позднякова в своем Telegram-канале.

