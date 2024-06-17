Синоптик Позднякова заявила о редких «тропических ночах» в Москве

Редкие для середины июня «тропические ночи» наблюдаются в Москве. Об этом заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

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Как отметила синоптик, прошедшая ночь в городе выдалась очень теплой, температура воздуха составила более плюс 16,6 градусов. Ближайшей ночью ожидается 17-19 градусов тепла. При этом средняя ночная температура июня в столице — всего плюс 11,5 градуса.

«Такие "тропические ночи" в середине июня явление довольно редкое и случаются раз в семь-восемь лет», — написала Позднякова в своем Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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