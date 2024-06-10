«Опасные облака»: Синоптик допустил появление смерчей в Москве в ближайшие дни
Во фронтальной зоне в дневные часы могут развиться опасные кучево-дождевые облака, где работают термический и динамический факторы, отметил в эфире НСН Александр Шувалов.
Смерчи могут появиться в Москве, Брянске, Ярославле и Череповце в ближайшие два-три дня, рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с НСН. По его словам, вероятность атмосферного вихря составляет 20-30%.
Ранее РБК со ссылкой на ученых сообщило, что на фоне глобального потепления увеличивается вероятность того, что в России чаще будут возникать торнадо. В частности, этому способствуют условия в европейской и азиатской части РФ, но не на Дальнем Востоке или в Сибири, где другой климат. Для Московского региона торнадо – редкое явление, но с изменением климата такие вихри можно ожидать и здесь, говорят специалисты. Шувалов отметил, что вывод специалистов абсолютно верный.
«Повышение температуры приводит к увеличению энергонасыщенности атмосферных процессов. Конечно, это не будет линейная прогрессия, но случаев торнадо станет больше. Далеко ходить не надо: в ближайшие два-три дня такая вероятность возрастает в средней полосе России. Фронтальная зона, которая нависает сейчас с юго-запада над Брянском, Москвой, Ярославлем и Череповцом, будет висеть порядка двух суток. В ней в дневные часы могут развиваться достаточно опасные кучево-дождевые облака, достигающие высоких вершин. Там и термический фактор будет работать, и динамический. Вероятность такого развития событий 20-30%. А по-русски можно говорить смерчи», – сказал Шувалов.
Синоптик также рассказал, какие регионы России в целом подвержены возникновению смерчей.
«Исторически, это была такая среднерусская аллея торнадо. Эта аллея шла через Брянск, восточнее Москвы на Иваново. Самые сильные в конце XX века торнадо отмечались как раз в Ивановской области и на севере, северо-востоке Московской области. С юго-запада на северо-восток, здесь, в этой узкой полосе, где как раз схлестываются жаркие воздушные массы юго-востока и холод северо-запада, как раз и возникают условия для развития торнадо», – добавил собеседник НСН.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в День России в Москве пройдет тропический «мегаливень». По его словам, интенсивность ливня может составить до 41 мм, что составляет половину всей июньской нормы осадков, передает «Радиоточка НСН».
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