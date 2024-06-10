«Опасные облака»: Синоптик допустил появление смерчей в Москве в ближайшие дни

Смерчи могут появиться в Москве, Брянске, Ярославле и Череповце в ближайшие два-три дня, рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с НСН. По его словам, вероятность атмосферного вихря составляет 20-30%.

Ранее РБК со ссылкой на ученых сообщило, что на фоне глобального потепления увеличивается вероятность того, что в России чаще будут возникать торнадо. В частности, этому способствуют условия в европейской и азиатской части РФ, но не на Дальнем Востоке или в Сибири, где другой климат. Для Московского региона торнадо – редкое явление, но с изменением климата такие вихри можно ожидать и здесь, говорят специалисты. Шувалов отметил, что вывод специалистов абсолютно верный.