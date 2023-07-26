Тишковец: в средней полосе России август будет теплее, но влажнее нормы

Август будет теплее, но влажнее нормы в средней полосе России, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

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По его словам, температура в последний месяц лета ожидается выше на 1-2 градуса нормы, однако и влажность августа будет превышать норму.

В частности, в Центральной России и Черноземье прогнозируется на 10-30% больше осадков. В Крыму и междуречье Волги и Дона ожидаются осадки около нормы, а вот в Поволжье наоборот ожидается засуха. Так, недобор дождей составит 30-40%. На Русском Севере также не будет хватать дождевой воды на 10-20%.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что 27 и 28 июля ожидается жаркая погода — до +28…+30 градусов, местами до +32. К выходным столбики термометров опустятся до +17…+25 градусов, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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