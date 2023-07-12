Погода в Москве может установить антирекорд в четверг
12 июля 202314:24
В Москве может быть установлен температурный рекорд - 13 июля столбики термометров могут опуститься до 15 градусов тепла, что является ниже климатической нормы на 10-11 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что подобные цифры характерны для погоды в сентябре. Последний раз подобная погода в Москве в июле была 37 лет назад - в 1986 году.
На следующей неделе температура нормализуется и будет колебаться в пределах 24-29 градусов тепла.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru