Погода в Москве может установить антирекорд в четверг

В Москве может быть установлен температурный рекорд - 13 июля столбики термометров могут опуститься до 15 градусов тепла, что является ниже климатической нормы на 10-11 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова приводит РИА Новости.

«Веселые ребята!»: Страшилки МЧС о гнущихся от жары рельсах назвали перестраховкой

Он отметил, что подобные цифры характерны для погоды в сентябре. Последний раз подобная погода в Москве в июле была 37 лет назад - в 1986 году.

На следующей неделе температура нормализуется и будет колебаться в пределах 24-29 градусов тепла.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ПогодаМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры