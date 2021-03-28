Тишковец спрогнозировал в России «персиковое» лето

Он отметил, что в июле возможен небольшой дефицит осадков.

«Лето будет достаточно хорошим. Лето будет оранжевое — на один-два градуса теплее положенной нормы. Я бы назвал его персиковым. Причем, если в июне и августе по количеству осадков будем где-то в пределах нормы, в июле ожидается дефицит осадков, который может достигать нескольких десятков процентов от месячной нормы», - отметил метеоролог.

По его мнению, такая погода будет способствовать вызреванию хорошего урожая. Также специалист рекомендовал центральную часть России для летнего отпуска.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН предупредила, что изменения в характере погоды начнутся уже во вторник, 30 марта.

«Будет повышаться вероятность осадков. Во вторник они могут пройти лишь местами и будут небольшими, а вот в среду, 31 марта, их вероятность уже больше, они могут пройти во всех районах. Но на температуре воздуха это не отразится. 30 марта днем она поднимется до +5..+10 градусов, 31 числа — до +6..+11 градусов. Ветер усилится до 6-11 метров в секунду, давление понизится, станет больше облаков», — рассказала Макарова, отметив, что такая погода считается умеренной, не сильно отклоняющейся от нормы.

