Синоптики пообещали россиянам аномальное тепло

Аномальное тепло и температура на 2-12 градусов выше нормы ожидаются в ряде регионов России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Как отметил синоптик, в ближайшие дни температура выше нормы будет на северо-западе и в центре страны, а также на юге Сибири и Дальнего Востока.

«Это нестандартно и удивительно - температура выше нормы на 7-9 градусов и в Забайкалье, и на юге Иркутской области, и в Амурской области, и в Хабаровском крае. В Якутске аномалии достигают 12 градусов», — рассказал Вильфанд.

Эксперт добавил, что в Москве и городах Центрального федерального округа ожидается температура воздуха на 2-5 градусов выше нормы, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 6-7 градусов.

