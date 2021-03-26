Гидрометцентр разрешил автомобилистам в Москве готовиться к смене «резины»

Изменения в характере погоды начнутся уже во вторник, 30 марта.

«Будет повышаться вероятность осадков. Во вторник они могут пройти лишь местами и будут небольшими, а вот в среду, 31 марта, их вероятность уже больше, они могут пройти во всех районах. Но на температуре воздуха это не отразится. 30 марта днем она поднимется до +5..+10 градусов, 31 числа — до +6..+11 градусов. Ветер усилится до 6-11 метров в секунду, давление понизится, станет больше облаков», — рассказала Макарова, отметив, что такая погода считается умеренной, не сильно отклоняющейся от нормы.

В ближайшее время внезапных снегопадов не ожидается, поэтому автомобилисты могут уже начать готовиться к смене «резины» на летнюю.

«Осадки будут в виде дождя, хотя утром еще возможен мокрый снег. При этом снегопады в нашем регионе не исключены и в апреле. За последние 10 лет они отмечались в середине апреля и даже бывали в мае. Погода в весенние месяцы очень неустойчива. Ориентироваться водители могут на рекомендации, которые дают производители: обычно менять «резину» они советуют при повышении среднесуточной температуры до +5..+7 градусов. Если вдруг случится снегопад, можно оставить свои автомобили и пересесть временно на общественный транспорт», — сообщила главный специалист Гидрометцентра.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», какая погода ждёт россиян этим летом.

