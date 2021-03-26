Гидрометцентр разрешил автомобилистам в Москве готовиться к смене «резины»
В ближайшие дни по утрам ещё может быть скользко, но со вторника среднесуточная температура заметно подрастёт, рассказала главный специалист Гидрометцентра.
Температура в Москве превысила климатическую норму, и в предстоящие дни тепло сохранится. Весенний характер погоды обеспечивает установившийся в регионе антициклон, сообщила в эфире НСН главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
«В ближайшие дни ночью ожидается околонулевая температура, в Москве может быть небольшой плюс, по области до -5..-6 градусов в отдельные ночи, но в целом температурный фон продолжает повышаться. Сейчас установился антициклон, высокое атмосферное давление, погода преимущественно без осадков. В ночь на субботу в столице будет 0..+2 градуса, по области -2..+3 градуса. Днем +6..+8 в Москве и +3..+8 в Подмосковье. Ветер северный, слабый, 2-7 метров в секунду. Утром сохраняется вероятность гололедицы, пешеходам и автомобилистам стоит быть внимательными», — предупредила синоптик.
Изменения в характере погоды начнутся уже во вторник, 30 марта.
«Будет повышаться вероятность осадков. Во вторник они могут пройти лишь местами и будут небольшими, а вот в среду, 31 марта, их вероятность уже больше, они могут пройти во всех районах. Но на температуре воздуха это не отразится. 30 марта днем она поднимется до +5..+10 градусов, 31 числа — до +6..+11 градусов. Ветер усилится до 6-11 метров в секунду, давление понизится, станет больше облаков», — рассказала Макарова, отметив, что такая погода считается умеренной, не сильно отклоняющейся от нормы.
В ближайшее время внезапных снегопадов не ожидается, поэтому автомобилисты могут уже начать готовиться к смене «резины» на летнюю.
«Осадки будут в виде дождя, хотя утром еще возможен мокрый снег. При этом снегопады в нашем регионе не исключены и в апреле. За последние 10 лет они отмечались в середине апреля и даже бывали в мае. Погода в весенние месяцы очень неустойчива. Ориентироваться водители могут на рекомендации, которые дают производители: обычно менять «резину» они советуют при повышении среднесуточной температуры до +5..+7 градусов. Если вдруг случится снегопад, можно оставить свои автомобили и пересесть временно на общественный транспорт», — сообщила главный специалист Гидрометцентра.
Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», какая погода ждёт россиян этим летом.
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