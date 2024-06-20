Тишковец сообщил, что по Москве прошел десятибалльный шторм

По его словам, давление воздушного потока составило 45-50 кг на квадратный метр. Тишковец указал, что при таком ветре происходят значительные разрушения, ветер валит деревья и вырывает их с корнем.

Ранее главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в разговоре с НСН отметила, что количество осадков в летний период будет постепенно увеличиваться, а текущий июнь может выйти на первое место метеорологической станции ВДНХ по количеству осадков, передает «Радиоточка НСН».

