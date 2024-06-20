Тишковец сообщил, что по Москве прошел десятибалльный шторм
Десятибалльный шторм прошел по Москве, порывы ветра достигали 25 метров в секунду или 90 километров в час. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
По его словам, давление воздушного потока составило 45-50 кг на квадратный метр. Тишковец указал, что при таком ветре происходят значительные разрушения, ветер валит деревья и вырывает их с корнем.
Ранее главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в разговоре с НСН отметила, что количество осадков в летний период будет постепенно увеличиваться, а текущий июнь может выйти на первое место метеорологической станции ВДНХ по количеству осадков, передает «Радиоточка НСН».
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