Голикова рассказала о росте количества музеев в России
Количество музеев в России за десять лет увеличилось на 20%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
«За предыдущее десятилетие количество музеев... возросло на 20%. За последние четыре года на территориях исторических регионов количество кинозалов от 2 увеличилось до 101», - отметила зампред правительства.
По словам Голиковой, к 2030 году в стране модернизируют и оснастят еще 11 тысяч учреждений культуры. В частности, будут отремонтированы и оснащены все филармонии.
Между тем сервис «Трипстер» выяснил, что большинство - 33% - жителей Москвы выбирают для городских экскурсий музеи и галереи.
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