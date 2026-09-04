Голикова рассказала о росте количества музеев в России

Количество музеев в России за десять лет увеличилось на 20%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«За предыдущее десятилетие количество музеев... возросло на 20%. За последние четыре года на территориях исторических регионов количество кинозалов от 2 увеличилось до 101», - отметила зампред правительства.

По словам Голиковой, к 2030 году в стране модернизируют и оснастят еще 11 тысяч учреждений культуры. В частности, будут отремонтированы и оснащены все филармонии.

Между тем сервис «Трипстер» выяснил, что большинство - 33% - жителей Москвы выбирают для городских экскурсий музеи и галереи.

