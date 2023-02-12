Стало известно о погоде в Москве на День святого Валентина
В День святого Валентина, который отмечается 14 февраля, погода в Москве будет умеренно теплой и снежной, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, ночью и днем будет 0 - минус 5 градусов. Это примерно на 3 градуса выше нормы. По словам синоптика, ожидается снег. Высота сугробов увеличится на 4 сантиметра.
Ранее ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что весна в Москве может наступить на пять дней раньше.
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