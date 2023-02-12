Стало известно о погоде в Москве на День святого Валентина

В День святого Валентина, который отмечается 14 февраля, погода в Москве будет умеренно теплой и снежной, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Россиянам рассказали, где дешевле всего можно отдохнуть этой весной

По его словам, ночью и днем будет 0 - минус 5 градусов. Это примерно на 3 градуса выше нормы. По словам синоптика, ожидается снег. Высота сугробов увеличится на 4 сантиметра.

Ранее ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что весна в Москве может наступить на пять дней раньше.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Погода В МосквеРоман Вильфанд
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры