Тишковец назвал «уткой» обещание рекордно жаркого лета в 2024 году

Ранее издание «Известия» со ссылкой на синоптиков сообщило, что лето 2024 года в России станет самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. По прогнозам экспертов, уже в июне температура будет на семь градусов превышать климатическую норму. Причиной таких погодных аномалий станет природное явление Эль-Ниньо, связанное с аномальным повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана, утверждают метеорологи. Тишковец призвал не верить подобным прогнозам.

«Когда источник не ссылается на конкретную фамилию синоптика, который опубликовал этот прогноз, это сразу вызывает большой вопрос о качестве этой информации. Ни один серьезный инженер-синоптик не разрабатывал таких прогнозов. Тот, кто пустил эту “утку”, либо балбес, либо горе-климатолог, который никогда не занимался этой тематикой и начинает запускать лживую информацию, абсолютно не подкрепленную научными исследованиями, методиками и так далее. И его слушают, например, аграрии, которые начинают выстраивать определенную стратегию в поведении после таких прогнозов. Ни в коем случае не надо доверять непонятным источникам. Слушайте тех людей, которые постоянно отрабатывают это накануне сезона, а не в середине февраля. Что же касается Эль-Ниньо, оно закончится весной, в апреле-мае, и не имеет никакого отношения к лету», — заявил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что нормальной погоды, соответствующей климату, этой зимой в России очень мало.

