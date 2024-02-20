Тишковец назвал «уткой» обещание рекордно жаркого лета в 2024 году
Прогнозы на лето следует делать в преддверии сезона, а не в середине февраля, заявил НСН Евгений Тишковец.
Обещания рекордно жаркого лета, данные в середине февраля, — не что иное, как «утка», не подкрепленная никакими доказательствами, верить таким прогнозам не стоит. Об этом НСН заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ранее издание «Известия» со ссылкой на синоптиков сообщило, что лето 2024 года в России станет самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. По прогнозам экспертов, уже в июне температура будет на семь градусов превышать климатическую норму. Причиной таких погодных аномалий станет природное явление Эль-Ниньо, связанное с аномальным повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана, утверждают метеорологи. Тишковец призвал не верить подобным прогнозам.
«Когда источник не ссылается на конкретную фамилию синоптика, который опубликовал этот прогноз, это сразу вызывает большой вопрос о качестве этой информации. Ни один серьезный инженер-синоптик не разрабатывал таких прогнозов. Тот, кто пустил эту “утку”, либо балбес, либо горе-климатолог, который никогда не занимался этой тематикой и начинает запускать лживую информацию, абсолютно не подкрепленную научными исследованиями, методиками и так далее. И его слушают, например, аграрии, которые начинают выстраивать определенную стратегию в поведении после таких прогнозов. Ни в коем случае не надо доверять непонятным источникам. Слушайте тех людей, которые постоянно отрабатывают это накануне сезона, а не в середине февраля. Что же касается Эль-Ниньо, оно закончится весной, в апреле-мае, и не имеет никакого отношения к лету», — заявил синоптик.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что нормальной погоды, соответствующей климату, этой зимой в России очень мало.
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