В Гидрометцентре назвали нынешнюю зиму ненормальной
Нормальной погоды, которая соответствует климату, этой зимой в России очень мало, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, оттепели чередуются с аномальными морозами, а такой большой плотности снега не было несколько десятилетий. «Очень мало того, что называется нормальной зимней погодой, которая соответствует климату», — заявил синоптик.
Отмечается, что в течение зимы частые оттепели сменяются частыми аномальными морозами, при этом средняя температура за весь период будет около нормы.
Ранее Вильфанд заявил, что на 80% территории России к концу предстоящей недели прогнозируются температуры ниже климатической нормы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru