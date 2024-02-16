В Гидрометцентре назвали нынешнюю зиму ненормальной

По его словам, оттепели чередуются с аномальными морозами, а такой большой плотности снега не было несколько десятилетий. «Очень мало того, что называется нормальной зимней погодой, которая соответствует климату», — заявил синоптик.

Отмечается, что в течение зимы частые оттепели сменяются частыми аномальными морозами, при этом средняя температура за весь период будет около нормы.

Ранее Вильфанд заявил, что на 80% территории России к концу предстоящей недели прогнозируются температуры ниже климатической нормы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

