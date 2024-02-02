Ежик Пых Пыхыч предсказал раннюю и теплую весну

Как говорят сотрудники зоопарка, древние римляне 2 февраля искали и будили ежей для того, чтобы по их поведению предсказать погоду на грядущие месяцы. Именно 2 февраля с тех пор стало Днем ежа.

Специалисты зоопарка рассказали, что составление прогнозов на весну уже стало для них традицией. В этом году для ежа Пых Пыхыча подготовили две миски с личинками: первая символизировала раннюю и теплую весну, вторая — весну позднюю и затяжную. Ежик выбрал первую миску.

Ранее сурок Сергей в Тульском областном экзотариуме предсказал скорую весну, рассказала РИА Новости завотделом развития экзотариума Елена Курлыкова, отмечает RT.

