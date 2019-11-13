«Вишневая зима» закончится в России арктическими сюрпризами
Ведущий специалист центра погоды в эфире НСН рассказал о надвигающихся на Россию аномальных холодах.
Из Арктики в центральную Сибирь надвигается мощный антициклон, который несет с собой аномально низкие температуры. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, пишет «Российская газета». При этом, климатологи сообщали, что зима 2019-2020 года в России станет одной из самых теплых за последние 140 лет. Предстоящую зиму многие даже стали именовать «вишневой» из-за окраски ее на синоптических картах.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН что влияние арктического антициклона будет заметно не только в Сибири.
«О том, что температуры этой зимой будут превышать на 4-6 градусов нормы - это речь, безусловно, о европейской части страны. Особенно заметно это будет в январе и феврале – в разгар зимы. Но в долгосрочной перспективе нельзя воспринимать, что, если говорят о теплой зиме, то она везде и долго такой будет. И на европейской территории страны будут краткосрочные вторжения арктического воздуха со снегопадами и другими погодными сюрпризами», - сказал Тишковец.
Он также отметил, что резкие температурные перепады будут характерны и для востока России.
«В азиатской части страны свои законы, там температурный фон этой зимой будет вести себя еще жестче - разность температур может достигать от плюсовых до -50 градусов. Над западной Сибирью сформировался очень мощный арктический антициклон, благодаря которому будет малооблачно, тихо, но с усилением трескучих морозов с температурным фоном на 10-12 градусов ниже климатической нормы. Уже в ближайшие ночи там температура будет опускаться до -25-30 градусов, а местами до -35-40 градусов. Это ядро холода, эпицентр, будет медленно сползать с западной Сибири на юг центральной Сибири – Алтай и юг Красноярского края. Такие морозы для середины ноября в Сибири это, действительно, аномалия, обычно такое бывает лишь в разгар зимы. Это еще одно подтверждение, что климат нервничает и так будет и в дальнейшем», - пояснил климатолог.
Эксперт также призвал коллег не «изгаляться» над характеристиками погодных условий, придумывая цветовые обозначения.
«Меня смущают все эти дурацкие цветовые гаммы, которые приклеивают к погоде. Сидит человек и думает: «Что значит «вишневая» зима». Можно ведь сказать просто: «Самая теплая». У каждого национального центра есть своя цветовая гамма, которой сотрудники окрашивают аномалии – отклонения от температур. У меня приближающаяся зима окрашена в бордово-коричневые цвета, но не называть же мне ее «коричневой» или «зима цвета бордо». Давайте не будем изгаляться», - заявил он.
Ранее кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв в эфире НСН отметил, что тенденция по повышению температур отразится и на будущих зимах.
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