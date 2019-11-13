«Вишневая зима» закончится в России арктическими сюрпризами

Из Арктики в центральную Сибирь надвигается мощный антициклон, который несет с собой аномально низкие температуры. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, пишет «Российская газета». При этом, климатологи сообщали, что зима 2019-2020 года в России станет одной из самых теплых за последние 140 лет. Предстоящую зиму многие даже стали именовать «вишневой» из-за окраски ее на синоптических картах.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН что влияние арктического антициклона будет заметно не только в Сибири.

«О том, что температуры этой зимой будут превышать на 4-6 градусов нормы - это речь, безусловно, о европейской части страны. Особенно заметно это будет в январе и феврале – в разгар зимы. Но в долгосрочной перспективе нельзя воспринимать, что, если говорят о теплой зиме, то она везде и долго такой будет. И на европейской территории страны будут краткосрочные вторжения арктического воздуха со снегопадами и другими погодными сюрпризами», - сказал Тишковец.

Он также отметил, что резкие температурные перепады будут характерны и для востока России.