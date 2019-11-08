Синоптики посулили москвичам «вишневую» зиму

Предстоящая зима в столичном регионе будет на один-два градуса теплее климатической нормы. Об этом сообщает сайт «Метеоновости», отмечая, что она станет одной из самых мягких – специалисты называют такие зимы «вишневыми».

Как отмечает Москва 24, за последние 140 лет в столичном регионе было зафиксировано семь таких зим. Самая теплая была в 1960-1961 годах, тогда средняя температура превысила норму на 4,9 градуса.

Между тем, аномально теплая погода с температурой воздуха до +11 градусов задержится в Москве до начала следующей недели. Эти показатели превышают климатическую норму ноября примерно на 3-7 градусов, пишет АГН Москва.