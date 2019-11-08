Синоптики посулили москвичам «вишневую» зиму
Предстоящая зима в столичном регионе будет на один-два градуса теплее климатической нормы. Об этом сообщает сайт «Метеоновости», отмечая, что она станет одной из самых мягких – специалисты называют такие зимы «вишневыми».
Как отмечает Москва 24, за последние 140 лет в столичном регионе было зафиксировано семь таких зим. Самая теплая была в 1960-1961 годах, тогда средняя температура превысила норму на 4,9 градуса.
Между тем, аномально теплая погода с температурой воздуха до +11 градусов задержится в Москве до начала следующей недели. Эти показатели превышают климатическую норму ноября примерно на 3-7 градусов, пишет АГН Москва.
Ранее НСН писала, что на центральную часть России надвигается резкое похолодание. Как отмечает «Российская газета», об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. К концу этой недели в центральные регионы страны придет северный антициклон, отмечает RT.
В Москве и Подмосковье самым холодным днем за период с 7 по 11 ноября будет предстоящая суббота.
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