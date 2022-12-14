Тишковец предупредил москвичей о продолжительном снегопаде

По его словам, в общей сложности выпадет около 25% месячной нормы осадков или до 12-17 мм. Отмечается, что сугробы «вырастут» с пяти до 10-15 см. В следующие сутки в городе похолодает до -3...-8 градусов.

Тишковец также предупредил водителей о гололедице.

Сильный снег и ветер ожидаются 14 декабря и в ночь на четверг в столичном регионе. Об этом ранее заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

