Вильфанд пообещал москвичам сильный снегопад и заносы на дорогах

Сильный снег и ветер ожидаются 14 декабря и в ночь на четверг в столичном регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Вильфанд рассказал об опасной погоде на всей европейской части России

По его словам, в среду температура воздуха будет ближе к климатической норме, ожидается сильный снегопад.

По словам синоптика, 12 декабря в Москве был обновлен рекорд по выпаду осадков.

Десятки авиарейсов отменены в понедельник вечером в московских аэропортах на фоне рекордных зимних дождей, обрушившихся на столицу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ПогодаРоман Вильфанд
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