Тишковец пообещали тропический дождь в Москве
12 декабря в Москве ожидается тропический дождь, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По его словам, выпадет от 23 до 33 миллиметров осадков, что составляет 40-60% от месячной нормы декабря. Температура ожидается в пределах от нуля до плюс 5 градусов.
Таким образом, 12 декабря 2022 года будет установлен абсолютный суточный рекорд осадков за всю метеоисторию декабря в Москве.
Ранее в Москве из-за снега, гололеда и снежных заносов объявлено экстренное предупреждение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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