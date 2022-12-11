Тишковец пообещали тропический дождь в Москве

12 декабря в Москве ожидается тропический дождь, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

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По его словам, выпадет от 23 до 33 миллиметров осадков, что составляет 40-60% от месячной нормы декабря. Температура ожидается в пределах от нуля до плюс 5 градусов.

Таким образом, 12 декабря 2022 года будет установлен абсолютный суточный рекорд осадков за всю метеоисторию декабря в Москве.

Ранее в Москве из-за снега, гололеда и снежных заносов объявлено экстренное предупреждение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Евгений ТишковецЛивеньПогода В Москве
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