Авиалайнер застрял в сугробе в аэропорту Домодедово
Снегопад стал причиной того, что в московском аэропорту Домодедово самолет застрял в сугробе, сообщает «РЕН ТВ».
На видеозаписи видно, как шасси лайнера застряли в снегу. Видимость из-за непрекращающегося снегопада плохая.
Всего в аэропортах города отменены или перенесены 26 рейсов.
В ближайшие дни жителей Московского региона ждет плюсовая температура, которая будет сопровождаться мокрым снегом, гололедом, гололедицей и заносами на дорогах, рассказал в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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