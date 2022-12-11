Авиалайнер застрял в сугробе в аэропорту Домодедово

Снегопад стал причиной того, что в московском аэропорту Домодедово самолет застрял в сугробе, сообщает «РЕН ТВ».

Вильфанд: московский регион ожидают морозы до 15 градусов и солнце

На видеозаписи видно, как шасси лайнера застряли в снегу. Видимость из-за непрекращающегося снегопада плохая.

Всего в аэропортах города отменены или перенесены 26 рейсов.

В ближайшие дни жителей Московского региона ждет плюсовая температура, которая будет сопровождаться мокрым снегом, гололедом, гололедицей и заносами на дорогах, рассказал в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДомодедовоАвиацияСнегПогода В МосквеМосква
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