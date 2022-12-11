МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за непогоды в Москве
В Москве из-за снега, гололеда и снежных заносов объявлено экстренное предупреждение, сообщается на сайте городского главка МЧС.
С 23 часов 10 декабря до 9 часов 11 декабря в Москве сохраняется снег, местами мокрый, в отдельных районах налипание мокрого снега, местами гололед, на дорогах гололедица, местами снежные заносы.
Спасатели рекомендуют снизить скорость движения автомобилей, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев и обходить шаткие конструкции.
Напомним, снегопад стал причиной того, что в московском аэропорту Домодедово самолет застрял в сугробе. Видимость из-за непрекращающегося снегопада плохая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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