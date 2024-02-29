Тишковец пообещал москвичам наступление весны только 16-21 марта

«Зима оказалась на 0,9 градуса холоднее нормы. Аномалия температуры в декабре — минус 0,1 градуса, январь подкачал — минус 3,9 градуса, февраль, наоборот, оказался теплее нормы — плюс 1,2 градуса над среднемесячной температурой. Кроме того, сезон оказался довольно снежным, осадков за сезон выпало на 18% больше положенного, а высота сугробов оказалась на 55% выше среднестатистических показателей», — сказал эксперт.

Собеседник НСН добавил, что март по традиции станет фактическим продолжением зимы.

«В марте сохранятся основные черты зимнего сезона, азиатский антициклон будет ослабевать, менее интенсивной станет и циклоническая деятельность. Увеличится приток солнечной радиации, температура начнет быстро повышаться, но погода все равно прогнозируется очень изменчивой, интенсивные потепления будут сменяться резкими похолоданиями, снегопадами, даже метелями. Не стоит забывать, что март в России в метеорологическом отношении — четвертый месяц зимы. Вместе с тем первый месяц календарной весны ожидается относительно теплым и сухим, среднемесячная температура окажется на 1-3 градуса выше нормы, а осадков выпадет на 10-20% меньше положенного. Напомню, что среднеклиматическая температура в марте составляет -5…-6 градусов ночью и +1,5 градуса днем. С 16 по 21 марта, по всей видимости, наступит метеорологическая весна, то есть произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 в сторону положительных значений. При этом в первой и третьей декадах марта ожидаются два арктических вторжения с передачей холодной эстафеты на начало апреля», — отметил синоптик.

Окончательный сход снежного покрова произойдет в середине апреля, на неделю позже обычного, пообещал метеоролог.

«Еще в первом весеннем месяце начнется постепенное разрушение сугробов, но из-за того, что накоплены достаточно внушительные запасы очень плотного снега (это по статистике случается примерно один раз в восемь лет), сход снежного покрова произойдет на неделю позже положенного и придется примерно на период 14-19 апреля. При этом в апреле также вероятны достаточно мощные ультраполярные вторжения, напоминающие кратковременные зимы. Тем не менее, апрель обещает быть близким к норме с количеством осадков, соответствующим средним параметрам. В свою очередь май будет несколько переувлажненным, осадков выпадет на 20% больше нормы, но при этом будет теплее обычного на 1-2 градуса. В целом же весна в Центральной России ожидается немного теплее нормы с умеренным количеством осадков», — заявил собеседник НСН.

В заключение Тишковец предрек достаточно ощутимый паводок в этом году и предостерег рыбаков от выхода на мартовский лед.

«Учитывая характеристики снежного покрова, паводок будет в этом году достаточно значимым. Уже на северо-западе страны, в Псковской области, мы наблюдаем первые процессы интенсивного паводка, поэтому от этого мы никуда не денемся. Хочу предупредить и любителей зимней рыбалки — с наступлением календарной весны структура льда начинает рушиться, несмотря на его толщину, так что мартовские посиделки с удочкой на льду — небезопасная история, тем более, что весна будет теплее обычного на несколько градусов», — подытожил он.

Ранее Тишковец заявил, что обещания рекордно жаркого лета, данные в середине февраля, — не что иное, как «утка», не подкрепленная никакими доказательствами, верить таким прогнозам не стоит.

