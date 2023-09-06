Тишковец пообещал москвичам долгое бабье лето с 12 по 21 сентября
Классическое бабье лето продлится в Москве с 12 по 21 сентября. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.
По словам синоптика, бабье лето в столице будет достаточно долгим, и погода «будет радовать».
«Солнечно, без осадков, ветер в основном на южную тягу перестроится, ну и температурный режим будет колебаться ночами в Москве плюс 8-13 градусов, а днем плюс 18-23 градуса», — указал Тишковец.
Ранее руководитель центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН заявил, что бабье лето придет в Москву после 15 сентября. Как отметил эксперт, перед потеплением столице еще предстоит «намокнуть и продрогнуть, пережить ненастье». При этом синоптик указал, что в некоторых российских городах — в частности, Санкт-Петербурге, Пскове, Великом Новгороде, Смоленске, Твери — бабье лето наступит с 8 сентября, пишет RT.
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