«Солнечная, без осадков»: Вильфанд рассказал о погоде в Москве на День города
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в грядущие выходные в Москве будет солнечно и без осадков, сообщает РИА Новости.
По его словам, ночи будут прохладными, температура воздуха может опуститься до плюс 5-8 градусов, однако днём столбики термометров поднимутся до 20 градусов.
«Комфортная погода для мероприятий, которые связаны с празднованием Дня города», - заключил Вильфанд.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что осень в 2023 году на большей части России будет на один-три градуса теплее климатической нормы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru