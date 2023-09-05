«Солнечная, без осадков»: Вильфанд рассказал о погоде в Москве на День города

По его словам, ночи будут прохладными, температура воздуха может опуститься до плюс 5-8 градусов, однако днём столбики термометров поднимутся до 20 градусов.

«Комфортная погода для мероприятий, которые связаны с празднованием Дня города», - заключил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что осень в 2023 году на большей части России будет на один-три градуса теплее климатической нормы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

