Шувалов: «Бабье лето» придет в Москву после 15 сентября

В Москве «бабье лето» ожидается после 15 сентября, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

«Все называют «бабьим лето» период теплой, сухой погоды, который наступает после первого осеннего ненастья. Нам еще предстоит намокнуть и продрогнуть, пережить ненастье. Судя по развитию синоптических процессов, период затяжного ненастья сдвинется на конец первой декады, «бабье лето» будем ждать после 15 сентября», - спрогнозировал он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН рассказал о погоде на День знаний в Москве и регионах. В столице 1 сентября будет жарко и солнечно, а уже 2 сентября ожидается резкое похолодание.



