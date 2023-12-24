Тишковец пообещал ежедневные снегопады в Центральной России до конца года
В последнюю неделю 2023 года в Центральной России ожидаются ежедневные небольшие снегопады, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В ночное время столбики термометра могут падать до минус 6 градусов. Днем ожидается около 0, уточнил синоптик.
Тишковец предупредил, что низкое атмосферное давление негативно скажется на метеозависимых людях. В выходные оно вернется в норму, спрогнозировал эксперт.
В беседе с RT ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается температура до минус 9 градусов, передает «Радиоточка НСН».
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