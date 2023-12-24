Тишковец пообещал ежедневные снегопады в Центральной России до конца года

В последнюю неделю 2023 года в Центральной России ожидаются ежедневные небольшие снегопады, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Более 50% месячной нормы осадков выпало в Москве с 14 декабря

В ночное время столбики термометра могут падать до минус 6 градусов. Днем ожидается около 0, уточнил синоптик.

Тишковец предупредил, что низкое атмосферное давление негативно скажется на метеозависимых людях. В выходные оно вернется в норму, спрогнозировал эксперт.

В беседе с RT ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается температура до минус 9 градусов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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