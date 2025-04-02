Режиссер Стоун призвал Конгресс возобновить расследование убийства Кеннеди

Кинематографист сделал такое заявление, когда давал показания перед комитетом Палаты представителей Конгресса США о публикации новых документов по делу Кеннеди.

В 1991 году вышел фильм Стоуна «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе». Лента посвящена работе прокурора Джима Гаррисона, который провел независимое расследование по факту убийства бывшего американского лидера. Кинокартина получила две премии «Оскар».

В 1992 году Конгресс принял закон, согласно которому власти обязаны рассекретить все документы по делу Кеннеди.

Ранее США опубликовали рассекреченные документы об убийстве экс-президента Джона Ф. Кеннеди, его брата Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

