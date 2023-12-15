Более 50% месячной нормы осадков выпало в Москве с 14 декабря
15 декабря 202316:12
С вечера 14 декабря в Москве выпало свыше 50% месячной нормы осадков. Об этом сообщил Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что в ряде районов сугробы выросли на 18-23 см. Работы по расчистке улиц и автомобильных дорог продолжаются.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве пал снежный рекорд для 15 декабря, державшийся 104 года. «В Тушино — 40 см, Балчуг — 43 см, МГУ — 49 см при норме 15 сантиметров», — пояснил он.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru