Более 50% месячной нормы осадков выпало в Москве с 14 декабря

С вечера 14 декабря в Москве выпало свыше 50% месячной нормы осадков. Об этом сообщил Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

Цены на такси в Москве выросли в 1,5-2 раза на фоне снегопада

Отмечается, что в ряде районов сугробы выросли на 18-23 см. Работы по расчистке улиц и автомобильных дорог продолжаются.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве пал снежный рекорд для 15 декабря, державшийся 104 года. «В Тушино — 40 см, Балчуг — 43 см, МГУ — 49 см при норме 15 сантиметров», — пояснил он.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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