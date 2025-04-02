Назван новый способ мошенничества в мессенджерах

По ее словам, мошенники скачивают «кружочки» с разговорами. С их помощью они формируют новые диалоги, чтобы вызвать доверие у жертв. Аферисты начали активно взламывать аккаунты людей в мессенджерах и от их имени писать подчиненным или коллегам. Мошенники могут скачать «кружки» разговоров и сформировать нужный им диалог, например, убедить жертву собрать все свои средства, взять кредит или продать недвижимость.

Ранее россиянам объяснили, почему не надо шутить и пытаться «развести» телефонного мошенника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

