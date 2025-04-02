Назван новый способ мошенничества в мессенджерах
Злоумышленники стали взламывать аккаунты пользователей мессенджеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта направления «Народный фронт. Аналитика» Аллу Храпунову.
По ее словам, мошенники скачивают «кружочки» с разговорами. С их помощью они формируют новые диалоги, чтобы вызвать доверие у жертв. Аферисты начали активно взламывать аккаунты людей в мессенджерах и от их имени писать подчиненным или коллегам. Мошенники могут скачать «кружки» разговоров и сформировать нужный им диалог, например, убедить жертву собрать все свои средства, взять кредит или продать недвижимость.
Ранее россиянам объяснили, почему не надо шутить и пытаться «развести» телефонного мошенника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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