СМИ: ЕСПЧ потребовал от Финляндии объяснить причины закрытия границ с Россией

Европейский суд по правам человека потребовал от властей Финляндии объяснить причины закрытия границы с Россией, сообщает Helsingin Sanomat.

Лидер Финляндии призвал страну морально готовиться к восстановлению отношений с Россией

Жалобы подали люди российского происхождения, проживающие в Суоми. Из-за санкций, затрагивающих российские банки, они не могут получать пенсии.

Ранее стало известно, что Финляндия не будет обсуждать открытие границы с Россией до конца года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:РоссияФинляндияЕСПЧ

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