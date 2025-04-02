СМИ: ЕСПЧ потребовал от Финляндии объяснить причины закрытия границ с Россией

Жалобы подали люди российского происхождения, проживающие в Суоми. Из-за санкций, затрагивающих российские банки, они не могут получать пенсии.

Ранее стало известно, что Финляндия не будет обсуждать открытие границы с Россией до конца года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

