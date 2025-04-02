СМИ: Вашингтон обсуждает поправки в сделку по редкоземельным ресурсам с Украиной

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают внесение поправок в сделку по редкоземельным ресурсам с Киевом, сообщает Reuters.

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По данным агентства, это необходимо с тем, чтобы она лучше отвечала экономическим интересам самой Украины.

Ранее Трамп заявил, что вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе стал причиной конфликта, в контексте сделки по редкоземельным металлам он не обсуждался, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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