СМИ: Вашингтон обсуждает поправки в сделку по редкоземельным ресурсам с Украиной
2 апреля 202504:01
В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают внесение поправок в сделку по редкоземельным ресурсам с Киевом, сообщает Reuters.
По данным агентства, это необходимо с тем, чтобы она лучше отвечала экономическим интересам самой Украины.
Ранее Трамп заявил, что вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе стал причиной конфликта, в контексте сделки по редкоземельным металлам он не обсуждался, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru