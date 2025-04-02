СМИ: Чиновники США готовят новые планы давления на Россию и Украину

На этом фоне они готовят новые планы давления на Москву и Киев. В Вашингтоне считают, что если соглашение не будет заключено в ближайшее время, то повышается вероятность того, что конфликт затянется и что Украине потребуется больше поддержки Запада для её военных операций.

Высокопоставленные американские чиновники в течение нескольких недель в частном порядке жаловались на сопротивление Киева в переговорах по достижению ресурсной сделки с США и мира с Россией. Чиновники Белого дома и Госдепа также обсуждают, какие экономические или дипломатические меры могли бы подтолкнуть Москву к соглашению.

Ранее стало известно, что в США группа сенаторов из 50 человек выразила готовность проголосовать за ужесточение антироссийских санкций, если Москва откажется принимать участие в урегулировании конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

