Купальный сезон в Москве начнется не раньше середины июня

Устойчивой теплой погоды до наступления лета жителям Центральной России ждать не стоит, предупредил синоптик. Он также отметил, что среднемесячная июньская температура будет соответствовать климатической норме: +12 ночью, +22 — днем. На фоне небольшого количества осадков (на 10-30% меньше обычного) возможны температурные всплески до +25…30 градусов.

Вода же прогреется не раньше второй декады июня, подчеркнул он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что открытие купального сезона на черноморских курортах России в этом году переносится на начало июня. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

