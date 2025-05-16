Купальный сезон в Москве начнется не раньше середины июня

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил в своем Telegram-канале, что в Москве купальный сезон стартует не раньше середины июня.

Открытие купального сезона в Сочи и Крыму перенесли на начало июня

Устойчивой теплой погоды до наступления лета жителям Центральной России ждать не стоит, предупредил синоптик. Он также отметил, что среднемесячная июньская температура будет соответствовать климатической норме: +12 ночью, +22 — днем. На фоне небольшого количества осадков (на 10-30% меньше обычного) возможны температурные всплески до +25…30 градусов.

Вода же прогреется не раньше второй декады июня, подчеркнул он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что открытие купального сезона на черноморских курортах России в этом году переносится на начало июня. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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