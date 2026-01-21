«Тишина и ужас!»: В Большаково вернулся свет, а в Казани забыли про инвалидов

***

Деревня Большаково относится к городскому округу Химки, откуда к нам частенько поступают обращения, связанные с различными проблемами. На этот раз местные жители пожаловались НСН на отключения электричества по несколько раз в сутки, в том числе в Новый год, после которого терпение у людей лопнуло. Однако на днях «долгоиграющая» проблема все-таки была решена.

«Мы находимся всего в 14 километрах от Москвы, но в августе внезапно начался какой-то коллапс с электричеством, техника выходила из строя, на жалобы не отвечали. У нас такого никогда не было, вообще кошмар, я такого никогда не встречал. Здесь у нас достаточно элитное жилье, но и это не спасло. Представляете: зима, Новый год, а тут отключилось электричество. И так каждый день. Это был ужас! Началось это в августе, тогда перебои были 2-3 раза в неделю. Это продолжалось где-то до декабря, а в декабре начались отключения каждый день. После этого терпение у нас лопнуло, и мы начали стучаться во все двери. Нормализовалась ситуация в середине января. Россети сообщили, что оборудование заменено. 14 января все как-то более-менее устаканилось. Пару раз было что-то, но это уже не страшно», - рассказал НСН один из местных жителей.

В начале декабря мы рассказывали о странной ситуации в Казани. Жители 9-этажного дома на улице Комиссара Габишева сообщили НСН, что в их подъезде вместо пандуса для проезда колясок по ступенькам приварены два швеллера (на фото). Мало того, что по размеру они не подходят ни под детские, ни под инвалидные коляски, так еще и перила, за которые могли бы держаться пенсионеры, горе-строители установили с противоположной стороны.

НСН рассказала об абсурдной ситуации мэру столицы Татарстана, однако вопрос, которому уже больше года, до сих пор не решен. В мэрии ответили, что обратились в управляющую компанию с предложением установить дополнительные перила и более широкий пандус, посетовав при этом, что УК подчиняется не властям города, а жителям. В итоге управляющая компания наплевала и на людей, и на указания мэрии, а инвалиды по-прежнему не могут самостоятельно подняться домой по ступенькам.

«С момента нашего разговора вообще ничего не изменилось, даже никто не звонил. Пока тишина, ничего не сделали. Может, в каком-то другом подъезде они это все сделали, но в нашем, во втором подъезде ничего не сделано», - рассказал НСН один из жителей проблемного дома.

Мы повторно обратились к властям Татарстана и Казани, чтобы выяснить, есть ли управа на управляющую компанию.