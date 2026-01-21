«Тишина и ужас!»: В Большаково вернулся свет, а в Казани забыли про инвалидов
Новогодние отключения света в деревне Большаково стали последней каплей и для людей, и для чиновников, а в Казани с декабря не могут найти управу на управляющую компанию, наплевавшую на проблемы инвалидов и детей.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» не только получает жалобы от россиян, но и всегда проверяет, как выполняются обещания чиновников.
Так в Казани уже больше месяца не могут сделать вроде бы простую вещь – поставить в подъезде многоэтажки нормальный пандус для проезда колясок с детьми и инвалидами.
При этом к нам пришли хорошие новости из деревни Большаково Московской области. Там в середине января поставили точку в не решавшейся полгода проблеме с перебоями электричества.
***
Деревня Большаково относится к городскому округу Химки, откуда к нам частенько поступают обращения, связанные с различными проблемами. На этот раз местные жители пожаловались НСН на отключения электричества по несколько раз в сутки, в том числе в Новый год, после которого терпение у людей лопнуло. Однако на днях «долгоиграющая» проблема все-таки была решена.
«Мы находимся всего в 14 километрах от Москвы, но в августе внезапно начался какой-то коллапс с электричеством, техника выходила из строя, на жалобы не отвечали. У нас такого никогда не было, вообще кошмар, я такого никогда не встречал. Здесь у нас достаточно элитное жилье, но и это не спасло. Представляете: зима, Новый год, а тут отключилось электричество. И так каждый день. Это был ужас! Началось это в августе, тогда перебои были 2-3 раза в неделю. Это продолжалось где-то до декабря, а в декабре начались отключения каждый день. После этого терпение у нас лопнуло, и мы начали стучаться во все двери. Нормализовалась ситуация в середине января. Россети сообщили, что оборудование заменено. 14 января все как-то более-менее устаканилось. Пару раз было что-то, но это уже не страшно», - рассказал НСН один из местных жителей.
***
В начале декабря мы рассказывали о странной ситуации в Казани. Жители 9-этажного дома на улице Комиссара Габишева сообщили НСН, что в их подъезде вместо пандуса для проезда колясок по ступенькам приварены два швеллера (на фото). Мало того, что по размеру они не подходят ни под детские, ни под инвалидные коляски, так еще и перила, за которые могли бы держаться пенсионеры, горе-строители установили с противоположной стороны.
НСН рассказала об абсурдной ситуации мэру столицы Татарстана, однако вопрос, которому уже больше года, до сих пор не решен. В мэрии ответили, что обратились в управляющую компанию с предложением установить дополнительные перила и более широкий пандус, посетовав при этом, что УК подчиняется не властям города, а жителям. В итоге управляющая компания наплевала и на людей, и на указания мэрии, а инвалиды по-прежнему не могут самостоятельно подняться домой по ступенькам.
«С момента нашего разговора вообще ничего не изменилось, даже никто не звонил. Пока тишина, ничего не сделали. Может, в каком-то другом подъезде они это все сделали, но в нашем, во втором подъезде ничего не сделано», - рассказал НСН один из жителей проблемного дома.
Мы повторно обратились к властям Татарстана и Казани, чтобы выяснить, есть ли управа на управляющую компанию.
***
Для того чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM и подробно рассказать о своей проблеме.
Ваше обращение тщательно изучат журналисты информационного агентства. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте НСН и в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек. «Кривую линию НСН» слушают более чем в ста городах России. Мы вам поможем!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме заявили, что срок окончания СВО зависит от предложенных США условий
- Стиль Наташи Ростовой: Кого покорит мода XIX века в эпоху «бесформенного оверсайза»
- По цене квартиры: Россияне откладывают покупку даже подержанных машин
- В Кремле анонсировали встречу Путина с Аббасом
- «Масштабный квест и Розовый сон»: Фестиваль «Архстояние» поменяет формат
- Врач рассказал, как предотвратить ранние инсульты и инфаркты
- Трамп заявил, что уверен в желании Путина заключить сделку по Украине
- Как Джиган сможет оспорить брачный договор с Самойловой
- «Тишина и ужас!»: В Большаково вернулся свет, а в Казани забыли про инвалидов
- Сенатор Шейкин подтвердил, что Роскомнадзор вводит меры против Telegram
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru