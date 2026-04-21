СМИ: Кризис института семьи фиксируют в России
В России наблюдается кризис института семьи, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам экспертов, граждане перестают жениться, а на каждые 10 семей приходится восемь разводов. Одиночек впервые в истории больше, чем семей — 41%.
Причины кроются в неравном эмоциональном вкладе, «смерти диалога», изменах, выгорании от быта, постоянном стрессе и депрессиях.
На этом фоне предлагают существенно усложнить процедуру развода — в Госдуме считают, что он должен быть долгим, сложным и дорогим. Среди идей — обязательные консультации с психологом и повышение госпошлины до 100 тысяч рублей.
Пережить расставание с близким человеком легче, если заниматься обычными делами: уборкой, работой, своим комфортом, заявила НСН семейный психолог Наталья Панфилова.
- СМИ: BMW без номеров стал причиной массового ДТП в центре Москве
- СМИ: Тим Кук покинет должность гендиректора Apple
- Медведев: 1,5 тыс. участников СВО стали депутатами от «Единой России»
- В Госдуме отозвали проект о лишении гражданства за непостановку на воинский учет
- В Азербайджане уничтожили украинскую партию курицы с сальмонеллой
- Умер дирижер и скрипач Сергей Стадлер
- СМИ: Украина готовит перезапуск нефтепровода «Дружба»
- Биолог предупредил об опасных комарах в дачных бочках с водой
- Названы частые причины налоговых проверок онлайн-продавцов