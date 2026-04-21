СМИ: Кризис института семьи фиксируют в России

По словам экспертов, граждане перестают жениться, а на каждые 10 семей приходится восемь разводов. Одиночек впервые в истории больше, чем семей — 41%.

Причины кроются в неравном эмоциональном вкладе, «смерти диалога», изменах, выгорании от быта, постоянном стрессе и депрессиях.

На этом фоне предлагают существенно усложнить процедуру развода — в Госдуме считают, что он должен быть долгим, сложным и дорогим. Среди идей — обязательные консультации с психологом и повышение госпошлины до 100 тысяч рублей.

Пережить расставание с близким человеком легче, если заниматься обычными делами: уборкой, работой, своим комфортом, заявила НСН семейный психолог Наталья Панфилова.

