СМИ: Тим Кук покинет должность гендиректора Apple
21 апреля 202600:10
Гендиректор компании Apple Тим Кук покинет должность, сообщает Bloomberg.
Он занимал ее с 2011 года. Его место займет Джон Тернус, который ранее работал старшим вице-президентом Apple по аппаратной разработке.
Сам Кук станет исполнительным председателем правления компании.
Тернус приступит к своим обязанностям с 1 сентября 2026 года.
Смена руководства планировалась давно и что она не связана с показателями работы Apple, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
