В Азербайджане уничтожили украинскую партию курицы с сальмонеллой

В Азербайджане утилизировали 4,9 тонны замороженного куриного мяса, импортированного с Украины, после обнаружения в продукции бактерии сальмонелла, сообщили в агентстве пищевой безопасности страны.

По данным ведомства, заражение выявили в ходе лабораторных исследований. Речь идет о продукции с датами производства и сроком годности с 16.02.2026 по 16.02.2028. Бактерия сальмонелла может вызывать острые кишечные инфекции.

В агентстве заявили, что после выявления нарушения были приняты все необходимые меры, и вся партия продукции была уничтожена.

Кроме того, азербайджанская сторона направила обращение в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов с требованием приостановить экспорт продукции данного производителя, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
