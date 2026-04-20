СМИ: Украина готовит перезапуск нефтепровода «Дружба»

Украина рассчитывает возобновить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» 21 апреля, в этот день запланированы технические испытания, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, восстановление транзита может открыть Евросоюзу возможность разблокировать кредит Киеву в размере €90 миллиардов ($106 миллиардов), который ранее оказался под угрозой из-за разногласий внутри объединения, отмечает RT.