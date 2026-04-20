СМИ: Украина готовит перезапуск нефтепровода «Дружба»

Украина рассчитывает возобновить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» 21 апреля, в этот день запланированы технические испытания, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, восстановление транзита может открыть Евросоюзу возможность разблокировать кредит Киеву в размере €90 миллиардов ($106 миллиардов), который ранее оказался под угрозой из-за разногласий внутри объединения, отмечает RT.

Мадьяр призвал Зеленского возобновить поставки нефти по «Дружбе»

Накануне Виктор Орбан сообщил, что Киев готов начать прокачку уже с 20 апреля при условии снятия Будапештом вето на финансовую помощь и новые санкции против России. Венгрия заблокировала эти решения в феврале 2026 года после остановки поставок нефти.

Транзит по южной ветке «Дружбы» в Венгрию и Словакию был прекращен в начале года. Украинская сторона объясняла это ремонтом после повреждений, тогда как Будапешт и Братислава заявляли, что их инспекторов не допустили к проверке трубопровода, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
