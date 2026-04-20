Биолог предупредил об опасных комарах в дачных бочках с водой

В бочках с водой на дачных участках могут размножаться комары, способные переносить опасные инфекции, включая лихорадку Западного Нила, сообщил «Газете.Ru» профессор Михаил Гордеев.

По его словам, в таких емкостях чаще всего развиваются так называемые городские комары, однако встречаются и другие виды. В центральных регионах России они не распространяют смертельно опасные болезни, но могут переносить дирофиляриоз — паразитарное заболевание, при котором черви локализуются под кожей или в области глаз и требуют хирургического удаления.

Гордеев отметил, что природные очаги лихорадки Западного Нила зафиксированы в Волгоградской и Астраханской областях, при этом случаи заражения остаются редкими. Заболевание может сопровождаться высокой температурой, головной болью и поражением нервной системы.

Для профилактики специалист рекомендовал обрабатывать воду специальными средствами против личинок насекомых или плотно закрывать бочки крышками или пленкой, чтобы предотвратить размножение комаров, передает «Радиоточка НСН».

