Биолог предупредил об опасных комарах в дачных бочках с водой

Гордеев отметил, что природные очаги лихорадки Западного Нила зафиксированы в Волгоградской и Астраханской областях, при этом случаи заражения остаются редкими. Заболевание может сопровождаться высокой температурой, головной болью и поражением нервной системы.

Для профилактики специалист рекомендовал обрабатывать воду специальными средствами против личинок насекомых или плотно закрывать бочки крышками или пленкой, чтобы предотвратить размножение комаров, передает «Радиоточка НСН».

