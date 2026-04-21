Медведев: 1,5 тыс. участников СВО стали депутатами от «Единой России»
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что за последние три года почти полторы тысячи участников спецоперации были избраны депутатами от партии, сообщает «360».
По его словам, они пользуются авторитетом и доверием в своих населенных пунктах. Политик считает, что их нужно привлекать в работу местного самоуправления. Приоритет для партии — поддержка участников и ветеранов СВО, а также их семей, заявил Медведев.
Он указал, что важнейшую роль здесь играют муниципалитеты, в том числе в вопросе возвращения военных к мирной жизни после фронта.
Отмечается, что сегодня для бойцов действуют региональные и федеральные программы, а также партийные образовательные проекты.
Ранее Медведев заявил, что в 2025 году контракты с Минобороны заключили свыше 422 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
