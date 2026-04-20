В Госдуме отозвали проект о лишении гражданства за непостановку на воинский учет

Депутаты Госдумы отозвали законопроект, предусматривавший лишение российского гражданства за неисполнение обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет, следует из данных электронной базы парламента.

Инициативу внесли глава комитета по обороне Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов, а также глава комитета по безопасности Василий Пискарев и зампред Эрнест Валеев. Документ предполагал внесение изменений в законы о воинской обязанности и о гражданстве.

Проектом предлагалось установить механизм прекращения гражданства для «новых» граждан, не прошедших постановку на воинский учет. Решение должно было приниматься МВД на основании заключения соответствующей комиссии.

Также предусматривалась возможность пересмотра таких решений вышестоящими органами МВД и повторного обращения за гражданством для лиц, у которых оно было прекращено, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
ТЕГИ:Гражданство РФЗаконопроектГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры