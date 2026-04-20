Умер дирижер и скрипач Сергей Стадлер

Народный артист России, скрипач и художественный руководитель Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер умер в возрасте 63 лет, сообщила пресс-служба губернатора города.

Губернатор Александр Беглов отметил, что Стадлер сыграл значительную роль в культурной жизни страны и стал символом высокого исполнительского мастерства, выразив соболезнования его близким, коллегам и ученикам, отмечает RT.

Умер актер и режиссер Сергей Быстрицкий

Стадлер родился 20 мая 1962 года в Ленинграде в семье музыкантов, начал заниматься скрипкой в 5 лет. В 1995 году он стал первым исполнителем, которому доверили играть на скрипке «Il Cannone» Гварнери дель Джезу на открытых концертах.

С 2008 по 2011 год он возглавлял Петербургскую консерваторию, а в 2013 году основал и стал руководителем Симфонического оркестра Санкт-Петербурга, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
