СМИ: BMW без номеров стал причиной массового ДТП в центре Москве

В Москве один человек погиб, ещё трое получили травмы в результате массовой автомобильной аварии в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.

Число жертв ДТП с автобусом с иностранцами в Забайкалье выросло до двух

Двое пострадавших находятся в «тяжёлом» состоянии. ДТП произошло на Садовой-Черногрязской улице. По предварительным данным, причиной столкновения стал BMW без номеров, вылетевший на встречную полосу.

Всего повреждены шесть автомобилей. Движение по Садовому кольцу в обе стороны перекрыто. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее в ДТП в Ленобласти пострадали девять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
