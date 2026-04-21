СМИ: BMW без номеров стал причиной массового ДТП в центре Москве
21 апреля 202600:25
В Москве один человек погиб, ещё трое получили травмы в результате массовой автомобильной аварии в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.
Двое пострадавших находятся в «тяжёлом» состоянии. ДТП произошло на Садовой-Черногрязской улице. По предварительным данным, причиной столкновения стал BMW без номеров, вылетевший на встречную полосу.
Всего повреждены шесть автомобилей. Движение по Садовому кольцу в обе стороны перекрыто. Водителей просят выбирать пути объезда.
Ранее в ДТП в Ленобласти пострадали девять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
