«Тинькофф» приостановил переводы в долларах и евро в Монголию, Сербию и Боснию

«Тинькофф банк» приостановил осуществление переводов в долларах и евро в Монголию, Сербию, а также Боснию и Герцеговину, сообщает ТАСС.

«Тинькофф банк» приостановил валютные переводы в Грузию

В службе поддержки кредитной организации пояснили, что это связано в санкциями, из-за которых банк-контрагент может заморозить SWIFT-переводы.

«На данный момент в указанные страны мы отправляем только юани», - указали в «Тинькофф банке».

Ранее Евросоюз в рамках десятого пакета антироссийских санкций ввёл ограничения в отношении Альфа-банка, Росбанка и банка «Тинькофф», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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