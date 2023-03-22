«Тинькофф» приостановил переводы в долларах и евро в Монголию, Сербию и Боснию
«Тинькофф банк» приостановил осуществление переводов в долларах и евро в Монголию, Сербию, а также Боснию и Герцеговину, сообщает ТАСС.
В службе поддержки кредитной организации пояснили, что это связано в санкциями, из-за которых банк-контрагент может заморозить SWIFT-переводы.
«На данный момент в указанные страны мы отправляем только юани», - указали в «Тинькофф банке».
Ранее Евросоюз в рамках десятого пакета антироссийских санкций ввёл ограничения в отношении Альфа-банка, Росбанка и банка «Тинькофф», сообщает RT.
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