Тиму Белорусских приговорили к двум годам «домашнего ареста»

Музыканта Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, сообщает Sputnik Беларусь.

Ранее 22-летнего Тимофея Морозова (настоящее имя исполнителя) обвинили в приобретении, употреблении и хранении ряда наркотических средств и психотропных веществ. В начале года Морозова с его другом задержали в одном из клубов Минска, при обыске у них обнаружили запрещенные вещества.

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Вину подсудимые признали полностью, теперь им запрещено выходить из дома после 19:00, а также покидать город без соответствующего разрешения.

Ранее кабмин Украины легализовал использование медицинского каннабиса, исключив его из списка наркотических средств и психотропных веществ.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:СудНаркотики
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