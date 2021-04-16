Тиму Белорусских приговорили к двум годам «домашнего ареста»

Вину подсудимые признали полностью, теперь им запрещено выходить из дома после 19:00, а также покидать город без соответствующего разрешения.

Ранее кабмин Украины легализовал использование медицинского каннабиса, исключив его из списка наркотических средств и психотропных веществ.

