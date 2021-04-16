Тиму Белорусских приговорили к двум годам «домашнего ареста»
Музыканта Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, сообщает Sputnik Беларусь.
Ранее 22-летнего Тимофея Морозова (настоящее имя исполнителя) обвинили в приобретении, употреблении и хранении ряда наркотических средств и психотропных веществ. В начале года Морозова с его другом задержали в одном из клубов Минска, при обыске у них обнаружили запрещенные вещества.
Вину подсудимые признали полностью, теперь им запрещено выходить из дома после 19:00, а также покидать город без соответствующего разрешения.
Ранее кабмин Украины легализовал использование медицинского каннабиса, исключив его из списка наркотических средств и психотропных веществ.
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