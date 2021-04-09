Кабмин Украины легализовал использование медицинского каннабиса, передает ТАСС.

Легализован оборот препаратов на основе каннабиса, которые этим постановлением исключены из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Таким образом, власти разрешили оборот психотропных веществ «Дронабинол», «Набинол» (синтетический канабиноид) и «Набиксимолс» (стандартизованный экстракт каннабиса) в качестве лекарственных средств или субстанций для их изготовления.

В декабре прошлого года Комиссия ООН по наркотическим средствам постановила исключить медицинскую марихуану и её производные из списка самых опасных наркотиков на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

В заявлении комиссии ООН говорится, что марихуана для медицинских целей исключается из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах от 1961 года, куда входят вызывающие сильную зависимость вещества, подлежащие строжайшему контролю, например, героин. При этом каннабис оставили в Списке I, то есть все меры контроля наркотиков сохраняются.

