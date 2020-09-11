Тимошенко вылечилась от коронавируса

Лидер украинской парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко вылечилась от COVID-19. Об этом пресс-секретарь партии Марина Сорока сообщила в Facebook,подчеркнув, что Тимошенко чувствует себя «значительно лучше».

Известно, что отрицательный тест на коронавирусную инфекцию она получила в эту пятницу, 11 сентября, подчеркивает RT.

Тимошенко находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса

Напомним, 25 августа лидера украинской парламентской партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ранее ее госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом «коронавирус». По словам пресс-секретаря Тимошенко, она проходит курс интенсивной терапии, отмечает «Свободная пресса».

Ранее в СМИ сообщалось, что вместе с политиком COVID-19 заразились ее дочь и зять. Их заболевание протекает в легкой форме.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаКоронавирусЮлия Тимошенко
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