Тимошенко вылечилась от коронавируса
Лидер украинской парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко вылечилась от COVID-19. Об этом пресс-секретарь партии Марина Сорока сообщила в Facebook,подчеркнув, что Тимошенко чувствует себя «значительно лучше».
Известно, что отрицательный тест на коронавирусную инфекцию она получила в эту пятницу, 11 сентября, подчеркивает RT.
Напомним, 25 августа лидера украинской парламентской партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ранее ее госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом «коронавирус». По словам пресс-секретаря Тимошенко, она проходит курс интенсивной терапии, отмечает «Свободная пресса».
Ранее в СМИ сообщалось, что вместе с политиком COVID-19 заразились ее дочь и зять. Их заболевание протекает в легкой форме.
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