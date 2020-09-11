Тимошенко вылечилась от коронавируса

Лидер украинской парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко вылечилась от COVID-19. Об этом пресс-секретарь партии Марина Сорока сообщила в Facebook,подчеркнув, что Тимошенко чувствует себя «значительно лучше».

Известно, что отрицательный тест на коронавирусную инфекцию она получила в эту пятницу, 11 сентября, подчеркивает RT.